"Это не отставка Авакова - это кончина Зеленского" - Кива

Член комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат фракции ОПЗЖ и бывший советник Арсена Авакова Илья Кива прокомментировал отставку Арсена Авакова с должности главы МВД, сообщает Страна.ua.

По словам Кивы, он с глубоким уважением относиться к Арсену Авакову невзирая на разногласия в политических взглядах.

"В наших личных взаимоотношениях ничего не поменялось. Поменялись наши позиции, виденье.

Я больше, чем уверен, что цель у нас всегда была одна - это независимая и крепкая страна. И самое главное - цель, к которой мы идём и которую мы обязательно реализуем, Аваков со своей стороны, а я со своей - это парламентская республика, без роли президента, которая все больше является бесполезной, даже вредительской. У нас ещё очень долгая дорога впереди", - заявил Кива.

Кива говорит, что слухи о том, что Арсен Аваков собираться баллотироваться в мэры Харькова - это полная чушь и бред.

"Аваков ушёл для большой, новой игры. Это не отставка Авакова, это кончина Зеленского.

Когда приехал новый управляющий надсмотрщик над Украиной от Америки, Джордж Кент, то первым делом он приехал к Авакову для того, чтобы попросить его больше не защищать и не решать проблемы Зеленского.

Потому что Зеленского уже списали, он больше не нужен и пачкаться возле Зеленского никому больше не нужно.

С уходом Авакова начинается жесткий выход Зеленского, поэтому мы на пороге больших событий: изменение форм правления страны, перевыборов.

Единственным стабилизатором, который давал Зеленскому возможность существовать - это был Аваков, который решал вопросы с Пинчуком, с Ахметовым, с Коломойским, который находил компромиссы с Порошенко, Медвечдчуком и Бойко. То есть, на самом деле Аваков вёл очень сбалансированную игру - где-то кого-то запугивал, кого-то покупал, входил с кем-то во взаимоотношения. Но именно баланс Авакова позволял Зеленскому находится у власти.

Сегодня, когда Зеленский начал нападать на Авакова, а это было видно ещё полгода назад, Аваков перестал ему подсказывать и дал Зеленскому возможность совершить то количество ошибок и создать вокруг себя такое количество врагов, с которыми он никогда не справится.