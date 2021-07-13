Арестович рассказал о подготовке встречи с Путиным

Президент Владимир Зеленский будет готовиться к встрече с российским лидером Владимиром Путиным исходя из международной обстановки, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24", комментируя заявление Кремля относительно возможности встречи двух президентов.

"Слишком быстро меняется ситуация. Во-первых, когда будет встреча, будет ли Меркель канцлером Германии во время той встречи? Что будет во время визита в США решено? Сейчас должен быть очень горячий месяц. И когда именно планируется и будет согласована эта встреча – если это будет через две недели, это одно, если в сентябре – совсем другая геополитическая ситуация" , — отметил он.

По словам Арестовича, президент "будет выстраивать тактику этой встречи в соответствии с международной и внутренней обстановкой".