Футболисты сборной Украины похвастались фото с Бастой

Футболисты сборной Украины Виталий Миколенко и Роман Яремчук сфотографировались вместе с известным российским репером Василием Вакуленко, выступающим под псевдонимом Баста. Совместное фото игроки выложили в своих Instagram, сообщает Обозреватель.

На снимке игроки, отдыхающие в Турции, счастливо позируют с российской знаменитостью.

Яремчук (слева) и Миколенко с Бастой. Источник: Instagram Виталия Миколенко

Яремчук с семьей в Кемере

Напомним, что Баста в октябре 2019 года стал владельцем российского футбольного клуба СКА (Спортивный клуб армии) .

Уже в сентябре 2020 года Минкульт исключил Вакуленко из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину. Тогда отмечалось, что это произошло по представлению Службы безопасности Украины.

Баста. Источник: Instagram Басты

Напомним, 25 июня российский артист Баста выступил в Киеве, хотя ранее давал концерты в оккупированном Крыму. Мероприятие посетило большое количество людей, но и вызвало скандал. Так, к концертной площадке перед выступлением с протестом пришли активисты. Они настаивали на том, что Баста поддержал оккупацию, если давал концерт на полуострове.