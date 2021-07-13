Путин сообщил о судьбе транзита газа через Украину

Президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что Россия будет выполнять обязательства, которые взяла на себя по прокачке определенного объема газа через территорию Украины после запустит "Северного потока-2". По словам хозяина Кремля, транзит голубого топлива через нашу страну сохранится еще 5 лет, сообщает Обозреватель.

Об этом Путин сказал, отвечая на вопрос о пропагандистской статье об Украине, которую он написал накануне. Агрессор заявил, что "Северный поток-2" - это коммерческий проект, который якобы не имеет ничего общего с войной на Донбассе.