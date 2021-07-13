В Киеве намечается всеукраинский митинг ветеранов МВД

Во вторник, 13 июля, вечером из Львова в Киев отправился автобус с пенсионерами и ветеранами органов внутренних дел Украины. Они едут на всеукраинскую акцию протеста, которая пройдет в столице уже завтра, 14 июля, сообщает Zaxid.net.

«Уже более трех лет, как подняли зарплату полицейским, а нам пересчет не сделали. Согласно положению «О прохождении службы», нам автоматически должны были сделать перерасчет пенсии. То есть, если полицейским поднимают зарплату, соответственно нам должны поднимать пенсию» , - рассказывает ветеран МВД Богдан Грицак.

В столицу едут представители всей Львовщины. Автобусы встречаются в Бродах. А уже оттуда организованной колонной направятся в Киев. Со Львовщины будет примерно 5-6 автобусов. А это - около 300 человек. Планируют пикетировать под зданиями Верховной Рады, Кабмина и Офисом Президента.

«Есть информация, что есть команда не пускать нас в Киев, как это будет выглядеть - увидим. Но мы планируем мирную акцию» , - рассказал пенсионер МВД Игорь Давыденко.

Отметим, что на акцию протеста пенсионеров и ветеранов органов внутренних дел Украины, которая состоится 14 июля, съедутся представители всех областей страны.