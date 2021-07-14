Врач рассказал об особенностях симптомов штамма "Дельта"

Новый штамм коронавируса "Дельта" является более заразным, часто поражает людей от 35 лет и отличается особой симптоматикой, сообщает Корреспондент.

Об этом во вторник, 13 июля, рассказал врач-инфекционист Виктор Петров в программе 5 вопросов на злобу дня в эфире канала "Дом".﻿ Он подчеркнул, что инфицированный штаммом "Дельта" может заразить более шести человек единовременно.

"Один больной может заразить почти всю комнату, всех людей, которые с ним контактировали. Хотя раньше мы считали, что только половина людей может инфицироваться при контакте с вирусом" , - заявил Петров.

По его словам, большую опасность данный вариант вируса представляет для людей с хроническими заболеваниями.

"При этом при заражении этим штаммом болезнь протекает в довольно тяжелой форме, могут фиксироваться отклонения со стороны легких, сердечно-сосудистой системы. Последствия, к сожалению, очень невеселые" , - рассказал инфекционист.

Среди основных отличий штамма врач назвал поражения тонкого и толстого кишечника: понос, рвота. В то же время он заявил, что у вакцинированных и уже переболевших COVID-19 имеется перекрестный иммунитет, и болезнь будет проходить легче, без пневмонии, и без летальных исходов.