Знаменитую фитнес-модель не пустили в самолет

Знаменитую турецкую фитнес-модель Дениз Сайпинар, на Instagram которой подписался один миллион человек, не пустили в самолет компании American Airlines. Спортсменка хотела вылететь из Техаса в Майами, сообщает Обозреватель.

Как пишет издание DailyMail﻿, бортпроводники посчитали ее джинсовые шорты слишком короткими и сказали ей, что ее внешний вид вызывает беспокойство у пассажиров, которые путешествуют семьями. По словам турчанки, работники авиакомпании говорили ей, что она пришла на рейс голой.

Дениз Сайпинар в одежде, в которой ее не пустили на рейс. Источник: Daily Mail

Сайпинар объяснила, что не хотела вызвать чье-то недовольство из-за своей одежды.

"Я – спортсменка. Я люблю носить вещи, которые показывают мою женственность, но я никогда не одеваюсь так, чтобы кого-либо обидеть. Я достаточно взрослая и цивилизованная для того, чтобы понимать, какие вещи можно носить, а какие – нет" , – заявила Дениз.

Дениз Сайпинар в белой блузке. Источник: Instagram Дениз Сайпинар

Дениз Сайпинар в платье. Источник: Instagram Дениз Сайпинар

Дениз Сайпинар в бикини. Источник: Instagram Дениз Сайпинар

Дениз Сайпинар в душе. Источник: Instagram Дениз Сайпинар

Дениз Сайпинар похвасталась ягодицами. Источник: Instagram Дениз Сайпинар

Дениз Сайпинар на мотоцикле. Источник: Instagram Дениз Сайпинар

Дениз Сайпинар в коротких шортах. Источник: Instagram Дениз Сайпинар

Отметим, что она является первой в истории представительницей Турции, которой удалось добиться профессионального статуса IFBB (Международной федерации бодибилдинга и фитнеса). Не так давно Сайпинар переехала в США в поисках свободы, поскольку ей не нравилось отношение к женщинам в мусульманской стране.