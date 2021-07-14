В США заявили о готовности наказать хакеров на территории РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал наказать хакеров на территории России, если Москва сама этого не сделает, сообщает Лента.Ру.
По словам Блинкена, в ходе взаимодействия с Россией США дали ясный сигнал, что страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие соответствующих мер.
Американский дипломат также рассказал, что Вашингтон собирает союзников для более эффективного пресечения злонамеренной деятельности в киберпространстве.
"Это имело место после взлома компании SolarWinds", — отметил глава Госдепа.
22 страны поддержали версию США о причастности Москвы к данной атаке, добавил Блинкен.