В США заявили о готовности наказать хакеров на территории РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал наказать хакеров на территории России, если Москва сама этого не сделает, сообщает Лента.Ру.

По словам Блинкена, в ходе взаимодействия с Россией США дали ясный сигнал, что страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие соответствующих мер.

Американский дипломат также рассказал, что Вашингтон собирает союзников для более эффективного пресечения злонамеренной деятельности в киберпространстве.

"Это имело место после взлома компании SolarWinds" , — отметил глава Госдепа.

22 страны поддержали версию США о причастности Москвы к данной атаке, добавил Блинкен.