"Слуги" обвинили Разумкова в провале законопроекта о каннабисе

Сегодня, 13 июля, президент Владимир Зеленский спросил у народных депутатов фракции Слуга народа, почему в Верховной Раде не приняли законопроект о легализации медицинского каннабиса. Ему объяснили, что нардепы не получили сигнала от спикера, что этот законопроект надо поддержать, сообщает Лига.net.

Как рассказал собеседник в СН, Зеленский на встрече с депутатами фракции СН спросил, почему не все они поддержали законопроект №5596 о легализации медицинского каннабиса в лечебных и исследовательских целях ("за" проголосовали 152 нардепа СН из 230-ти).

Как ответил глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, это произошло потому, что председатель парламента Дмитрий Разумков не подал нардепам сигнал поддержать документ.