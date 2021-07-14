В Косово произошли массовые отравления из-за воды, есть умершие

В Косово жители города Дечаны массово отравились питьевой водой, два человека умерли, сообщает Корреспондент.

По данным директора центра семейной медицины Селмона Бекриши, начиная с субботы за медицинской помощью из-за отравления обратились свыше 1500 человек, передает агентство Tanjug во вторник, 13 июля.

У всех пострадавших схожие симптомы. Врачи считают, что причиной отравления стала неисправная система подачи питьевой воды.

Градоначальник Дечан Башким Рамосай объявил в населенном пункте режим чрезвычайной ситуации. Прокуратура возбудила уголовное дело. Ведется расследование инцидента.