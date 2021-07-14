В Словакии отменили новые правила въезда в страну

Конституционный суд (КС) Словакии отменил введенную властями страны с 9 июля обязанность прохождения двухнедельной самоизоляции въезжающими в страну гражданами, не прошедшими вакцинацию от коронавируса, сообщает Корреспондент.

Как передает словацкий телеканал Markíza, находиться в карантине также были обязаны проживающие с ними члены семьи.﻿ Сообщается, что решение словацких властей об обязательном карантине для въезжающих в страну непривитых от коронавируса граждан опротестовала парламентская оппозиция.

Транзит через словацкую территорию возможен без ограничений с выездом из страны в течение восьми часов после въезда. Остановки для следующих автотранспортом разрешены только для дозаправки машин топливом.