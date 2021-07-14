McDonald’s в Украине запустил сортировку вторсырья

McDonald’s инвестировал 10 млн грн. в запуск проекта сортировки и переработки отходов в ресторанах сети по Украине, сообщает Корреспондент.

По информации Green Deal посетители сети быстрого питания в 22 городах Украины теперь смогут сортировать отходы и использованную упаковку. После сортировки мусор отправляют на вторичную переработку сырья.

Уточняется, что специальные сортировочные станции с соответствующими пометками установлены в 85 ресторанах МакДональдз, кроме заведений, расположенных в торгово-развлекательных центрах. В ближайшие две недели это оборудование также установят на летних террасах.

Сортировочные станции имеют соответствующие отметки для разных типов отходов. Они разделены на пять фракций: пластик, бумага, стаканчики, жидкость и другое.

Представители компании уточнили, что она имеет глобальное обязательство перейти на производство всех упаковочных материалов из возобновляемого сертифицированного сырья, а также сырья, которое можно использовать повторно.