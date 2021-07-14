В Грузии похоронили избитого журналиста

Во вторник в грузинском Тбилиси состоялся похорон телеоператора оппозиционной телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарави, жестоко избитого 5 июля противниками марша ЛГБТ, сообщает Радио Свобода.

В похоронах приняли участие несколько журналистов, членов оппозиционных партий и деятелей искусства. Представителей власти на траурной церемонии не было.

Накануне МВД Грузии сообщило, что смерть журналиста якобы стала результатом его страсти к наркотикам. Однако близкие Лашкарави и его коллеги отбросили эти утверждения.

Со среды в Грузии должны возобновиться массовые акции протеста журналистов и оппозиционных партий с требованием отставки правительства.