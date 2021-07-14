14 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники
Во Франции - День взятия Бастилии, в США - День макарон с сыром, День нудистов, День рулетки, День ликера «Grand Marnier», в Швеции - День рождения кронпринцессы Виктории, в Бутане - День первой проповеди Будды, в Британии - День «Черной страны», на Мадагаскаре - Церемония омовения реликвий, сообщает УНИАН.
Памятные даты 14 июля, годовщины и события
14 июля 1894 года во Львове прошел первый на территории современной Украины футбольный матч. Команды из Львова и Кракова провели на поле 7 минут - до первого гола.
В этот день в 1952 году американская компания «Дженерал моторс» объявила, что приступает к установке в машинах первых в мире кондиционеров.
14 июля 1967 года была основана Всемирная организация интеллектуальной собственности.
В 1976 году в Канаде была отменена смертная казнь.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 14 июля чтит память чудотворцев Кузьмы и Демьяна. В народе день назвали «Летние Кузьминки», «Кузьма и Демьян», «Женский праздник».
Что сегодня нельзя делать
Нельзя сквернословить, ссориться – невзгоды продолжатся долго. Не начинайте новые дела – лучше отложите их на будущее.
Приметы на 14 июля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- Дождь - к хорошему урожаю грибов;
- Птицы сильно щебечут - к непогоде;
- Ночь звездная - к жаре.
Именины 14 июля
Именины у Ангелины, Дамиана, Аркадия, Петра, Алексея и Павла.