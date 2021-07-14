По Винницей перевернулся автомобиль скорой помощи

13 июля в Винницкой области вблизи пгт Оратив перевернулся автомобиль скорой помощи. Три человека госпитализированы, сообщает Цензор.НЕТ.

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По информации департамента коммуникации Национальной полиции водитель транспортного средства, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

Вследствие ДТП водитель и двое медицинских работников в возрасте 40 и 56 лет, которые находились в салоне автомобиля, доставлены в больницу. Водитель прошел освидетельствование, он был трезв.

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Начато уголовное производство по ч. 1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).