В Черниговской области утонули двое братьев-подростков
Дети вдвоем пошли купаться на пруд. Прибежавший искать их отец нашел на берегу только одежду, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям трагедия произошла в с. Слободка Черниговской области.
"Ребята без разрешения родителей пошли к местному водоему искупаться. Детей долгое время не было дома, поэтому отец пошел их искать и обнаружил вещи мальчиков на берегу водоема. Мужчина позвонил в экстренные службы и пытался отыскать детей в воде самостоятельно", - сказано в сообщении.
Еще до приезда спасателей тела погибших детей достали из пруда полицейские. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.