В Черниговской области утонули двое братьев-подростков

Дети вдвоем пошли купаться на пруд. Прибежавший искать их отец нашел на берегу только одежду, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям трагедия произошла в с. Слободка Черниговской области.

"Ребята без разрешения родителей пошли к местному водоему искупаться. Детей долгое время не было дома, поэтому отец пошел их искать и обнаружил вещи мальчиков на берегу водоема. Мужчина позвонил в экстренные службы и пытался отыскать детей в воде самостоятельно" , - сказано в сообщении.

Еще до приезда спасателей тела погибших детей достали из пруда полицейские. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.