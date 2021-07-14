Арахамия опроверг слухи об отставке Тарана и Малюськи

На заседании фракции "Слуга народа" 13 июля не рассматривались никакие кадровые вопросы, кроме увольнения Арсена Авакова с должности министра внутренних дел и выдвижения на этот пост главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, сообщает Гордон.

Об этом заявил на брифинге после заседания глава фракции Давид Арахамия. Он опроверг сообщения в СМИ о возможной отставке министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи.

"Нет, не будет" , – ответил он на прямой вопрос, будет ли отставка этих двух министров.

"Я не знаю, где вы взяли вот это: Малюська, Таран, [министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман] Абрамовский – вы зашугали сегодня весь Кабмин!" , – обратился Арахамия к журналистам.

По его словам, "весь Кабмин был сегодня на нервах, потому что секретное какое-то совещание, кадровые вопросы, и все журналисты пишут новые фамилии".

Глава фракции подчеркнул, что не хочет "подавать такие сигналы", потому что это "разбалансирует немножко работу государственного органа".