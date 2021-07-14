На довузовскую подготовку зачислили 199 абитуриентов из ОРДЛО и Крыма

На подготовительные курсы для абитуриентов, введенные Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий, зачислены 199 детей с оккупированных территорий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Всего на подготовительные курсы поступило 199 детей в 15 учреждений высшего образования. Конечно, эта цифра могла бы быть больше, если бы не постоянные блокировки КПВВ со стороны России и подконтрольных ей оккупационных режимов" , – цитирует пресс-служба ведомства замминистра Инну Драганчук.

В Минреинтеграции напомнили, что подготовительные курсы со стипендиями для выпускников с оккупированных территорий в этом году запустили впервые.

Курсы будут проходить в июле и августе 2021 года. Абитуриенты на них будут изучать украинский язык и литературу, историю Украины, математику.