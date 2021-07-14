В Днепре доставали из ванной застрявшую пенсионерку

Спасатели в Днепре освободили женщину, просидевшую в ванной комнате несколько дней, сообщает Корреспондент.

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Как рассказали в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Днепропетровской области им позвонила родственница женщины и сообщила, что та застряла рукой между трубами в ванной комнате и не может ее освободить самостоятельно.  

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"Выяснилось, что пенсионерка, поскользнувшись, упала на пол и застряла рукой между металлическими водопроводными трубами. По ее словам, в таком состоянии она находилась в течение нескольких суток", - уточнили в ГСЧС. 

Специалисты с помощью грузовой стропы приподняли женщину с пола. Гидравлическим разжимом разжали металлические трубы и высвободили руку пострадавшей. 

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Женщину, 1946 года рождения, с предварительным диагнозом "синдром длительного сжатия и истощения" госпитализировали в городскую клиническую больницу №16.

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