Курс валют НБУ на 14 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 14 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 13 июля, вырос до уровня 27.32 за 1 доллар.
Евро подорожал на 3 коп до 32.37 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 3.69 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 8 коп до 37.85 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 29.81 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 13 июля 2021 года.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 7.09 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.321600
|EUR
|Евро
|32.372000
|RUB
|Рубль
|0.368510
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.854100
|CHF
|Швейцарский франк
|29.810800
|PLN
|Польский злотый
|7.085500