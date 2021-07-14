Курс валют НБУ на 14 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 14 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 13 июля, вырос до уровня 27.32 за 1 доллар.

Евро подорожал на 3 коп до 32.37 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.69 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 8 коп до 37.85 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 29.81 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 13 июля 2021 года.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 7.09 за 1 польский злотый.