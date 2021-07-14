На Кубе увидели риски военной интервенции со стороны США
Призывы к гуманитарному вмешательству на Кубе в социальных сетях может открыть двери для военной интервенции США, считает глава МИД Кубы Бруно Родригес, сообщает РИА Новости.
"Просить о гуманитарном вмешательстве на Кубе - это значит, просить о военной интервенции США", - сказал он журналистам.
Министр подчеркнул, что правительство США виновно в событиях, произошедших 11 июля.
"Я обвиняю правительство Соединенных Штатов в прямой причастности и его серьезной ответственности за инциденты, произошедшие 11 июля, и оно будет ответственно за их последствия", - сказал он.