На Кубе увидели риски военной интервенции со стороны США

Призывы к гуманитарному вмешательству на Кубе в социальных сетях может открыть двери для военной интервенции США, считает глава МИД Кубы Бруно Родригес, сообщает РИА Новости.

"Просить о гуманитарном вмешательстве на Кубе - это значит, просить о военной интервенции США" , - сказал он журналистам.

Министр подчеркнул, что правительство США виновно в событиях, произошедших 11 июля.