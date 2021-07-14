В Венесуэле связали убийство главы Гаити с покушением на Мадуро

Охранная компания CTU Security, предположительно связанная с людьми, готовившими убийство президента Гаити, также могла быть причастна к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в 2018 году. Об этом заявил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Колумбии заявили, что в ходе расследования удалось установить, что на кредитную карту, зарегистрированную на охранную компанию из Майами, были куплены авиабилеты по маршруту Богота- Санто-Доминго для 19 колумбийцев, замешанных в убийстве президента Гаити.

"У нас есть информация, что эта охранная компания, возглавляемая Антонио Итриаго, была причастна к неудавшемуся покушению на Николаса Мадуро... 4 августа 2018 года" , - сказал Родригес на пресс-конференции.

Покушение на президента Венесуэлы с использованием дронов было совершено в августе 2018 года. К трибуне, где находился во время парада Мадуро, направились несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Ранения получили несколько гвардейцев, глава государства не пострадал.