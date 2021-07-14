Первая помощь при тепловом ударе: советы врача

Тепловой удар – это состояние организма, которое появляется из-за сильного перегрева и сопровождается опасными симптомами. Теплоотдача снижается, а процессы теплообразования ускоряются, сообщает РБК-Украина.

Тепловой удар﻿ можно получить без попадания прямых солнечных лучей, и опаснее всего такое состояние для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для пожилых людей и маленьких детей.

Как оказать помощь при тепловом ударе

При первых признаках теплового удара (головная боль, интенсивное покраснение кожи, учащенное сердцебиение, судороги и тошнота, высокая температура, вялость и слабость, головокружение или потеря сознания), нужно вызвать врача. До его приезда – охладить организм любым доступным способом.

Если есть тошнота и слабость – нужно лечь на спину в прохладном месте. При рвоте – положить больного набок, чтобы он не захлебнулся.

НА лоб и затылок нужно положить холодные компрессы.

Обеспечьте приток свежего воздуха.

Обливайте тело водой с температурой +18 +20 градусов, можно принять прохладный душ или ванну. Погружать резко в холодную ванную больного нельзя.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали самую опасную температуру воздуха для человека.

Автор: Анна Шиканова