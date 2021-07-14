Инфекционист назвал условие появления коллективного COVID-иммунитета у украинцев

Для появления у украинцев коллективного иммунитета от коронавируса необходимо ежедневно вакцинировать не менее 100 тысяч человек. Это с учетом того, что большинство вакцин нуждаются в повторном введении.﻿ Об этом заявил врач-инфекционист Виктор Петров, сообщает УНИАН.

Нынешние темпы вакцинации он назвал достаточно медленными: если этот процесс и дальше будет продолжаться с такой низкой интенсивностью, то украинцы не смогут получить коллективный иммунитет.

"Скорость вакцинации очень медленная и, к сожалению, мы не можем говорить о том, что вакцина будет доступна абсолютно для всех групп населения. Вопрос с вакцинацией групп риска. Мы должны прививать пожилых людей, медиков, учителей. Мы должны обязательно прививать людей, которые много контактируют с другими людьми, чтобы остановить распространение вируса. Также важно помнить о том, что мы можем себя защитить. Помнить о дистанции, помнить о дезинфекции рук" , - пояснил врач.

Для ускорения темпов COVID-вакцинации он предлагает привлекать частных врачей и больше медучреждений.