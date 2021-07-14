В Украине появятся электромобили из Вьетнама

Вьетнамский производитель VinFast готовится выйти на европейский и американский рынки. Скорее всего, его модели появятся и в Украине, ведь основатель компании имеет тесные связи с нашей страной, сообщает АвтоПортал.

Дело в том, что компанию VinFast основал никто иной, как Фам Нят Выонг – создатель популярной вермишели быстрого приготовления «Мивина». Именно в Украине вьетнамский бизнесмен заработал стартовый капитал, а затем продал успешное предприятие и вернулся на родину, чтобы заняться автомобилестроением.

В линейке VinFast есть как электрокары, так и бензиновые модели. Скорее всего, на экспорт будут поставлять электромобили, ведь авто с большими прожорливыми V8 могут не вписаться в новые строгие эко-нормы ЕС и США.

На данный момент презентованы три электрокроссовера VinFast, но только два из них планируют поставлять на экспорт. Пятиместный VinFast VF32 достигает 4,75 м в длину и оснащен двумя моторами (по одному на ось) общей мощностью 402 л. с. Батарея на 90 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 504 км. В базе – обогрев руля, вентиляция сидений, 15,4-дюймовый тачскрин.

Семиместный кроссовер VinFast VF33 крупнее – 5120 мм в длину, но оснащен такой же силовой установкой, как и VF32. Но его батарея более емкая (106 кВт∙ч), а потому и запас хода больше – 550 км. Комплектация включает матричные фары, а за доплату доступна система полуавтономного вождения.

В 2022 году VinFast планирует продать 56 тыс. электрокаров. Для удешевления авто их батареи будут сдавать в лизинг.