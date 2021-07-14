Евросоюз запретит продажи автомобилей с ДВС

Европейский союз планирует добиться нулевых выхлопов на новых автомобилях начиная с 2035 года. Очевидно, для этого придется запретить продажи авто с двигателями внутреннего сгорания, сообщает АвтоПортал.

Новый экологический план ЕС оказался в распоряжении издания Bloomberg. Согласно ему, к 2030 году показатели выбросов парниковых газов планируют сократить на 55% по сравнению с 1990 годом. Причем, речь идет не только об автомобилях, но и о промышленности. В 2050 году Европу ходят сделать первым в мире континентом с без вредных выбросов.

Стратегия подразумевает, что к 2030 году уровень выбросов новых авто и фургонов уменьшится на 37,5% по сравнению с нынешними нормами, а в 2035 – и вовсе станет нулевым.

Конечно, прямого запрета бензиновых и дизельных авто не будет – автопроизводителей подтолкнут к отказу от ДВС новыми эко-стандартами. Многие концерны уже готовятся к этому – свои планы масштабной электрификации презентовали Volkswagen, Ford, Renault, Stellantis и другие.

Кроме того, документ подразумевает активное развитие заряжной инфраструктуры для электрокаров. В частности, на магистралях каждые 60 км обустроят пункты зарядки, а каждые 150 км – водородные АЗС.