Самые популярные электромобили в Украине за последние 6 лет

Государственный сервис Опендатабот, который отслеживает, в том числе, регистрации транспортных средств, опубликовал статистику по электромобилям за последние 6 лет. В частности, были названы самые популярные марки и модели «электричек» в Украине, сообщает АвтоПортал.

Самые популярные электромобили в Украине

Если верить Опендатаботу, всего в Украине с 2015 года купили 27 732 электромобиля. Из них больше всего пришлось на «электрички» таких брендов:

Nissan –13 766 ед.

Tesla – 4366 ед.

Chevrolet – 1458 ед.

Что же касается моделей самых востребованных производителей среди украинцев, Топ выглядит так:

Nissan Leaf – 13 656 шт.

Tesla Model S – 1552 шт.

Tesla Model X – 851 шт.

Chevrolet Bolt – 1300 шт.

Также отмечается, что большая часть электромобилей – 26 206 шт. – были куплены в других странах, после чего импортированы в Украину. Остальные же были приобретены в самой стране.

Отметим, что в эту статистику входят абсолютно все электромобили – как новые, так и с пробегом. Но, разумеется, львиная доля приходится как раз на «бэшку». Причем важно заметить, что ни один из этих электромобилей до сих пор не продается в Украине официально за исключением Лифа (однако в нашу страну импортер завез уже вторую генерацию электрохетча, тогда как подавляющее количество Лифов на дорогах – модели первой генерации).

Сейчас Leaf I в среднем можно купить на вторичке за 8-12 тыс. долларов. Подержанные Тесла стоят от 20-25 тысяч. Примерно столько же просят и за «шевролетовские» Болты.