Тест на наркотики: пройдут ли "слуги" проверку

Сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко предложила испытать каждого своего коллегу по парламенту горнилом "наркотеста". По ее словам, таково требование избирателей, сообщает Depo.ua.

С трибуны Рады Геращенко возмущенно заявила: "Только за последнюю неделю двух "слуг народа" поймали на нарушении правил дорожного движения пьяными и в наркотическом дурмане. Какое ехало, такое и встретило. Зеленский начал свою бурную деятельность с того, что анализы какой-то карманной структурке сдавал, что Украина до сих пор не видит их результатов. Так и команду себе набрал соответствующую".

И действительно, только за последние недели представители парламентской фракции "Слуга народа" попали в ряд скандальных ситуаций. В начале лета в Одессе полицейский патруль задержал "слугу" Игоря Васильковского, который, по мнению общественных активистов, управлял автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Депутат за свое поведение извинился, а подозрения опроверг, показав отрицательный результат теста (сделанного на второй день после скандала).

Уже в июле другой депутат- "слуга", Евгений Брагар, был остановлен полицией по подозрению в вождении авто под наркотиками. Нардеп тут же заявил, что у него требовали взятку. Продолжается служебная проверка действий правоохранителей, между тем депутату вернули права. Наконец, отличился изгнанный из фракции "Слуги народа" по подозрению во взяточничестве внефракционный народный депутат Александр Юрченко.

Он попал в небольшое ДТП во Львове, после чего попытался драться с водителем другого авто. Тест будто бы показал, что депутат находился под действием наркотиков, но сам Юрченко это решительно отрицает: мол, оговорили и подставили враги.

Какими бы ни оказались юридические последствия для виновников этих происшествий, в глазах рядового избирателя каждый такой зашквар является очередным аргументом в пользу того, что большинство "новых лиц" уже ничем не отличается от "старых лиц" , которых два года назад снесла с главной политической сцены страны "зеленая" команда Владимира Зеленского.

Лишить мандата "зашквареного" депутата Рады, особенно если тот является мажоритарщиком, практически невозможно: максимум, что им грозит, это исключение из фракции и общественное порицание, от которого политической молодежи — ни холодно, ни жарко.

Поэтому в арсенале оппозиции остаются попытки применить против представителей власти давно известные технологии "все они наркоманы, алкоголики, чокнутые, воры" и "всех их надо проверить" . Тем более, что такие инициативы — далеко не новость для отечественной политики.

Призывы проверять на психическую адекватность и нардепов, и кандидатов в президенты, и всех политиков "оптом" звучали уже не раз. В 2016 году представители Радикальной партии Олега Ляшко предлагали изменения в закон "О предупреждении коррупции" , которые должны были предвидеть расширение сферы применения спецпроверок чиновников всех уровней, в частности, обязательную оценку их адекватности психиатром и наркологом.

А за год до президентской кампании-2019 фракция Ляшко внесла законопроект, который должен был сделать обязательным психиатрический и наркологический осмотр кандидатов в президенты Украины.

Тот проект был снят с рассмотрения. Но Владимир Зеленский имел возможность на собственном опыте убедиться, что эта технология работает на определенные электоральные группы. Во время кульминационного момента президентской избирательной кампании-2019, в апреле того года, по предложению будущего победителя оба главных кандидата, Петр Порошенко и Владимир Зеленский, сдали анализ на алкогольную и наркотическую зависимости. Зеленский тогда говорил, что хочет "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов" , и это принесло ему определенные электоральные баллы в глазах избирателя.

Однако и здесь не обошлось без скандала, о котором в Раде вспомнила Геращенко: Зеленский сдал анализ в частной клинике "Евролаб" , которая принадлежит оппоненту Порошенко Андрею Пальчевскому, что было воспринято сторонниками пятого президента как попытку скрыть что-то от общества.

Есть инициативы ввести тестирование на наркоманию и алкоголизм политиков с чиновниками на местном уровне. Так, в апреле этого года мэр Славянска Вадим Лях, который конфликтует с большинством в городском совете, публично сдал тест на употребление наркотиков и алкоголя, чтобы опровергнуть соответствующие обвинения оппонентов.

Тесты, как сообщил мэр, оказались отрицательными. Также Лях предложил вписать в регламент Славянского горсовета обязательный ежегодный наркологический и психиатрический осмотр мэра и местных депутатов.

Но все подобные предложения никогда не воспринимались законодателями всерьез. Такие инициативы почти не имеют шансов быть принятыми и в нынешней Раде. Разве что с бухты-барахты, из стремления оставаться в тренде желаний избирателей, на этом начнет настаивать сама власть. Когда-то была история с проверкой депутатов на детекторе лжи, так почему бы не отправить их к наркологу. Правда, тогда полиграф так и не обнаружил коррупционеров с мандатами...

Будет ли иметь развитие предложение Геращенко? Скандалы, где фигурировали имена Брагара с Васильковским, сошли на нет. Депутатский мандат у мажоритарщика Юрченко тоже не заберут: как говорилось в известном некогда фильме , "нет у вас метода против Кости Сапрыкина" . При этом можно предположить, что желание похайповать подтолкнет отдельных политиков на камеры сдать тест на наркотики. Свою минуту славы в телеэфирах они точно получат...

Ігорь Петренко