Соломия Витвицкая показала идеальные образы для собеседований и свиданий

Популярная украинская телеведущая Соломия Витвицкая появляется на светских мероприятиях в стильных и современных образах. Она поддерживает отечественного производителя, поэтому ее часто можно увидеть в нарядах от украинских дизайнеров, сообщает Clutch.

Сегодня, 13-го июля, журналистка показала разные образы на странице в Instagram, которые подойдут для собеседования или даже свидания.

Соломия Витвицкая выбрала костюм, состоящий из брюк и пиджака, трендового лавандового цвета. Сверху она надела белую майку. В дополнении образа аккуратная укладка и легкий мейк.

Финальный образ побил все рекорды, она позировала в красных брюках и белой блузе. На этот раз стилисты сделали ей яркий макияж и традиционно уложили волосы.