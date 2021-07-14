ПриватБанк повысил часть тарифов
ПриватБанк с 1 сентября повысит часть тарифов для физлиц-предпринимателей. Речь идет о стоимости инкассации средств (месячные цены и расходы на подъезд), сообщает Обозреватель.
К примеру, в среднем месячные тарифы вырастут с 900 до 1200 грн. Кроме того, в некоторых случаях больше придется платить и за подъезд.
Как поменяли тарифы:
областные центры:
- было: 70 грн за подъезд и не меньше 900 грн с торговой точки;
- стало: 70 грн за подъезд и не меньше 1200 грн с торговой точки;
другие населенные пункты:
- было: 120 грн за подъезд и не меньше 900 грн с торговой точки;
- стало: 180 грн за подъезд и не меньше 1200 грн с торговой точки;
Киев:
- было: 150 грн за подъезд и не меньше 900 грн с торговой точки;
- стало: 150 грн за подъезд и не меньше 1200 грн с торговой точки;
зачисление на счет в другом банке:
- было: 150 грн за подъезд и не меньше 900 грн с торговой точки плюс 0,03 грн за перевод одного листа;
- стало: 180 грн за подъезд и не меньше 1200 грн с торговой точки плюс 0,03 грн за перевод одного листа;