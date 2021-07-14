ПриватБанк повысил часть тарифов

ПриватБанк с 1 сентября повысит часть тарифов для физлиц-предпринимателей. Речь идет о стоимости инкассации средств (месячные цены и расходы на подъезд), сообщает Обозреватель.

К примеру, в среднем месячные тарифы вырастут с 900 до 1200 грн. Кроме того, в некоторых случаях больше придется платить и за подъезд.

Как поменяли тарифы:

областные центры:

было: 70 грн за подъезд и не меньше 900 грн с торговой точки;

с торговой точки; стало: 70 грн за подъезд и не меньше 1200 грн с торговой точки;

другие населенные пункты:

было: 120 грн за подъезд и не меньше 900 грн с торговой точки;

за подъезд и не меньше с торговой точки; стало: 180 грн за подъезд и не меньше 1200 грн с торговой точки;

Киев:

было: 150 грн за подъезд и не меньше 900 грн с торговой точки;

с торговой точки; стало: 150 грн за подъезд и не меньше 1200 грн с торговой точки;

зачисление на счет в другом банке:

было: 150 грн за подъезд и не меньше 900 грн с торговой точки плюс 0,03 грн за перевод одного листа;

за подъезд и не меньше с торговой точки плюс 0,03 грн за перевод одного листа; стало: 180 грн за подъезд и не меньше 1200 грн с торговой точки плюс 0,03 грн за перевод одного листа;