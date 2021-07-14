Япония передаст другим странам огромную партию AstraZeneca

​Министр иностранных дел Мотеги Тошимицу заявил, что власти Японии решили передать 15 странам в целом 11 млн доз вакцины против коронавируса, сообщает Укринформ.

Речь идет о вакцине, которая разработана компанией AstraZeneca и выпускается в Японии. Через систему COVAX ее получат следующие страны: Камбоджа, Восточный Тимор, Лаос, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Фиджи, Кирибати, Папуа - Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Вануату и Иран.

Министр также сообщил о планах правительства вакцинировать японцев, живущих за рубежом и тех, которые планируют на время вернуться на родину.

Как ожидается, эта кампания будет проходить с 1 августа до начала января.