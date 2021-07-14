Нафтогаз отсудил более 100 млн у днепропетровских газовщиков

НАК "Нафтогаз Украины" в июле 2021 года после двух лет судебных разбирательств взыскал долг в сумме 100,4 млн грн с АО "Днепропетровскгаз". Задолженность сформировалась еще в 2013 году, сообщает UBR.

В 2019 году суд признал законными требования "Нафтогаза". Но "Днепропетровскгаз" избегал погашения долга.

"Предприятие пыталось провести "взаимозачет долгов": при отсутствии задолженности "Нафтогаза" перед облгазом провело зачет однородных встречных требований. Этот шаг заставил "Нафтогаз" повторно обратиться в суд для защиты своих прав" , – сказано в сообщении.

По данным "Нафтогаза", ответчик подавал "безосновательные исковые заявления" и заявления об обеспечении иска в суды хозяйственной и административной юрисдикции, обращался в суд с жалобами и заявлениями о признании приказа не подлежащим исполнению и другое.

Всего было проведено около 100 заседаний по этому делу.

Сейчас "Днепропетровскгаз" также пытается избежать исполнения решения суда о взыскании в пользу "Нафтогаза" более 360 млн грн. Предприятие применяет аналогичные методы – затягивает рассмотрение дела по существу.