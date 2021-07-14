Богдан неудачно пошутил про гетеросексуалов

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, известный своим специфическим чувством юмора, не смог не отреагировать на пертурбации в Кабмине, сообщает Деловая столица.

Свою очередную не совсем приличную шутка Богдан обнародовал на странице в Facebook.

"Меня сейчас многие спрашивают, что означает "Честь имею". Думаю где-то так" , — написал бывший глава ОПУ и разместил шутку с российского паблика:

Кого и что конкретно имел в виду Андрей Богдан, он не объяснил, однако вполне логично предположить, что речь идет об отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Свое заявление об увольнении, которое было подано 13 июля, глава МВД закончил именно словами "Честь имею".

Накануне, 13 июля, Арсен Аваков подписал заявление об отставке с должности главы министерства внутренних дел. Вечером того же дня состоялось заседание провластной фракции "Слуга народа", на котором президент Владимир Зеленский предложил на должность министра Дениса Монастырского, председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.