В Нидерландах ослабление карантина привело к увеличению COVID-случаев

В Нидерландах после ослабления ограничений в связи с коронавирусом резко возросло количество новых больных. В стране зафиксировали рост новых COVID-случаев на 500% за неделю, сообщает РБК-Украина.

Издание отмечает, что в Нидерландах наблюдается огромный рост числа случаев после того, как в стране отменили почти все оставшиеся ограничения и вновь открыли ночные клубы в конце июня.

"За последнюю неделю почти 52 тысячи человек в Нидерландах дали положительный результат на COVID-19 - рост более чем на 500%" , - говорится в сообщении.

Официальные лица заявили, что из случаев заражения, источник которых можно отследить, 37% произошли в заведениях общественного питания, таких как бар или клуб. За последнюю неделю уровень госпитализации увеличился на 11%.