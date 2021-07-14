В Одессе полицейские подрались с водителем из-за парковки

В Одессе правоохранители подрались с водителем из-за того, что он отказался платить штраф за неправильную парковку, сообщает Сегодня.

На записи видно, как полицейские ссорятся с мужчиной и пытаются его поймать. Когда автор видео громко сказал, что он все снимает на видео, один коп на время остановился, а потом снова пытался выкрутить руки водителю.

"Не трогай меня, я ничего тебе не сделал", – сказал мужчина.

На что полицейский ответил: "Я сейчас тебе врежу".