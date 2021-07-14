Майнинг биткоина попал под новый удар

Китайская провинция Аньхой закроет все проекты по добыче криптовалюты. При этом в стране уже закрыто почти 90% проектов по майнингу криптовалют, что бьет по стоимости биткоина, сообщает Сегодня.

"Аньхой в Восточном Китае закроет все местные проекты по добыче криптовалюты на фоне ужесточения требований к подаче электроэнергии. К настоящему времени почти 90% мощностей майнинга Bitcoin в Китае остановлено" , – сообщило китайское государственное издание Global Times.

Новые правила также будут контролировать другие энергоемкие проекты. А по словам китайского блогера по криптовалюте Колина Ву, Государственная сетевая корпорация Китая недавно приказала всем провинциям страны прекратить майнинг криптовалют.

Курс биткоина

Курс биткоина уже отреагировал на новые запреты в Китае. Стоимость криптовалюты упала до 31,9 тыс. долларов, хотя последнее время колебалась в диапазоне 33-34 тыс. долларов. Биткоин не стоил так дешево с середины июня.

Рыночная капитализация криптовалюты упала ниже 600 млрд долларов.

Вал запретов

В начале июня все майнинг-фермы в самой юго-западной провинции Китая Юньнань были закрыты в преддверии 100-летия Коммунистической партии Китая. До этого Синьцзян, Сычуань и Внутренняя Монголия – три крупнейших добывающих центра в Китае, которые оказали огромное влияние на отрасль в целом – также вынуждали майнеров отключать оборудование.

Кроме ограничения майнинга, Китай также запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями.

Такие "репрессии" потрясли рынок криптовалют, инвесторы начали бояться, что другие страны могут принять аналогичные меры. И, действительно, последствия не заставили себя долго ждать – например, Казахстан повысил тариф на электричество для майнеров.

Исход китайских майнеров также привел к тому, что глобальный хешрейт биткоина ненадолго упал до самого низкого уровня с июля 2019 года.