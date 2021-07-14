В Украине представили новый Renault Captur

В Украине состоялась презентация второго поколения компактного кроссовера Renault Captur. Новинка выросла в размерах и обзавелась цифровым кокпитом, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. Новый Captur построен на модульной платформе CMF-B. По сравнению с предшественником новинка стала крупнее и вместительнее.

По сравнению с предшественником новинка стала крупнее и вместительнее. Источник: Renault

Длина модели достигает 4228 мм (+106), ширина выросла до 1797 мм (+19), а колесная база – до 2639 мм (+33). И только высота не изменилась – 1566 мм. Прибавка в размерах позволила увеличить пространство для задних пассажиров, а багажное отделение теперь способно вместить от 422 литра поклажи.

Длина модели достигает 4228 мм (+106), ширина выросла до 1797 мм (+19), а колесная база – до 2639 мм (+33). Источник: Renault

Дизайн интерьера выполнен в стиле обновленных моделей Clio и Zoe. Центральное место на торпеде занимает вертикальный сенсорный дисплей диагональю от 7 до 9,3 дюйма, а вместо аналоговых приборов появился цифровой экран.

Дизайн интерьера выполнен в стиле обновленных моделей Clio и Zoe. Источник: Renault

В списке опций появились многочисленные электронные помощники водителя, включая адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, система удержания в полосе и система мониторинга за объектами при движении задним ходом.

В списке опций появились многочисленные электронные помощники водителя. Источник: Renault

Покупателям в Украине будут предложены два турбированных бензиновых мотора объемом 1,3-литра мощностью 130 и 155 л.с. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатым "автоматом".

Стоимость новинки стартует с отметки 553900 грн. с фирменной программой Бонус+.