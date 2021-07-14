Лидер РФ ответил Зеленскому на счет обсуждения его "статьи"

Российский президент Владимир Путин ответил на предложение украинского главы Владимира Зеленского обсудить свою "статью" об "одном народе" россиян и украинцев, сообщает УНИАН.

Зеленский на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" в Киеве, комментируя публикацию Путина по Украине, заявил, что не читал всего текста, но обсудил бы с главой Кремля "некоторые вещи".

"Я просто не знал, на что он тратит это время. И сейчас я вижу результат. Мне кажется, что важно, что о некоторых вещах, и кстати, о которых он написал, – мы могли бы проговорить. Наверное, я предоставил бы ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье в будущем" , – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, Путин отметил, что советует Зеленскому сначала "внимательно почитать" так называемую статью.

"Если есть желание подискутировать, думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать ее сначала, эту статью, проанализировать, поднять документы, я думаю, что они так и сделают, они найдут, о чем поговорить. Когда я говорю "они", я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины. Эти споры давние" , – ответил Путин.