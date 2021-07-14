Дело ЧВК: Семенченко отпустили под домашний арест

Суд изменил меру пресечения бывшему нардепу Семену Семенченко и отпустил его под домашний арест.

Об этом Семенченко сообщил на своей странице в Facebook﻿.

"Положительное решение! Семену Семенченко изменили меру пресечения - домашний арест", - пишет подозреваемый. ﻿

Напомним, Семен Семенченко подозревается в создании частной военной компании. По данным следствия Семенченко вместе с "агентом НАБУ" Евгением Шевченко создали заграницей ЧВК, в которую вербовали военных через охранную фирму в Украине.

Также Семен Семенченко проходит как подозреваемый в деле о теракте.