Дело ЧВК: Семенченко отпустили под домашний арест
Суд изменил меру пресечения бывшему нардепу Семену Семенченко и отпустил его под домашний арест.
Об этом Семенченко сообщил на своей странице в Facebook.
"Положительное решение! Семену Семенченко изменили меру пресечения - домашний арест", - пишет подозреваемый.
Напомним, Семен Семенченко подозревается в создании частной военной компании. По данным следствия Семенченко вместе с "агентом НАБУ" Евгением Шевченко создали заграницей ЧВК, в которую вербовали военных через охранную фирму в Украине.
Также Семен Семенченко проходит как подозреваемый в деле о теракте.