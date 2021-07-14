Председатель ВР созывает еще одно внеочередное заседание

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента в среду, 14 июля, сообщает Интерфакс-Украина.

"В связи с требованием 156 народных депутатов подписал распоряжение о проведении еще одного внеочередного заседания - сегодня, в 14:00", - сообщил Разумков.

В повестке дня - два вопроса:

- законопроект №5141 о внесении изменений в закон Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" о гарантиях прав украинских и иностранных инвесторов;