Китайские корабли вторглись в акваторию Японии

Четыре китайских корабля зашли в акваторию Японии у спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), сообщает Лента.Ру.

Агентство отмечает, что в этом году суда из КНР вторгаются в территориальные воды в этом районе уже 30-й раз. Один из кораблей оснащен устройством, похожим на пушку.

В январе глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киши заявил о готовности США оборонять спорные острова Сенкаку, на которые также претендует Китай.

Территориальный спор из-за островов Сенкаку, возле которых обнаружены залежи нефти, ведется между Токио и Пекином с конца 1960-х годов. Под административным контролем Японии они находятся с 1972 года.