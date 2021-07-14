Hyundai представила спортивный седан Elantra N

Южнокорейская компания Hyundai официально представила спортивный седан Hyundai Elantra N. Автомобиль не только эффектно выглядит, но и обеспечит максимальное удовольствие от драйва, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. Под капотом новинки расположился 2-литровый 4-цилиндровый турбомотор с увеличенным на 5 мм (до 52 мм) диаметром турбинного колеса. Он развивает мощность 280 "лошадок", а крутящий момент достигает 392 Нм. В паре с ним будут доступны 8-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, а также 6-ступенчтая "механика", которые отправляют всю этй мощь к передним ведущим колесам.

На разгон до первой сотни Elantra N требуется 5,3 секунды. Источник: Hyundai

Раскрыть весь потенциал машины помогут электронноуправляемый самоблокирующийся дифференциал, а также система Launch Control. Кроме того, "робот" имеет несколько специальных режимов: N Grin Shift, N Power Shift и N Track Sense Shift, обеспечивающих оптимальные режимы работы трансмиссии в зависимости от дорожных условий. Например, в режиме N Grin Shift мощность можно кратковременно увеличить до 290 л.с. На разгон до первой сотни новинке требуется 5,3 секунды.

Для снижения веса в Elantra N используются технологии из мира ралли – приводные валы выполнены в сборе со ступицами и подшипниками, что позволило сэкономить 1,7 кг. Выпускная система — с электронноуправляемым клапаном, который позволяет менять громкость звука.

Приводные валы выполнены в сборе со ступицами и подшипниками, что позволило сэкономить 1,7 кг. Источник: Hyundai

Также автомобиль получил независимую адаптивную подвеску с усиленными продольными рычагами, четырехточечные распорки стоек и дополнительный усилитель в задней части кузова. За тормозную динамику отвечают диски диаметром 360 мм и колодки с особым составом, обеспечивающим максимальную эффективность работы. В передней части кузова расположены специальные воздуховоды, препятствующие перегреву тормозов.

Салон Elantra N выполнен в спортивном стиле и может быть дополнен облегченными гоночными "ковшами", которые на 10 мм ниже обычных. Система N Sound Equalizer позволяет усилить звук двигателя в салоне с помощью динамиков аудиосистемы и имитировать звук гоночной Elantra из серии TCR.

Салон Elantra N выполнен в спортивном стиле и может быть дополнен облегченными гоночными "ковшами". Источник: Hyundai

Инфо-развлекательная система имеет расширенный функционал. Водитель может вывести на экран данные о температуре масла, величине крутящего момента и давление наддува. Кроме того, с помощью приложения Hyundai N можно сохранять на смартфоне данные о времени прохождения круга, скорости и прочие данные.

Инфо-развлекательная система имеет расширенный функционал. Источник: Hyundai

Hyundai Elantra N выделяется эффектным дизайном с собственным аэродинамическим обвесом, развитым передним спойлером, увеличенными воздухозаборниками и задним диффузором. Также автомобиль получил боковые "юбки", заднее антикрыло, дополнительную светотехнику, как у болидов F1, а также колесные диски с оригинальным рисунком.