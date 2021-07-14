Украина недополучила 2,8 млрд грн за аренду госимущества

В течение 2020 году в госбюджет было перечислено 1,3 млрд грн за аренду государственного имущества. Это составляет лишь 31,7% от плана. Таким образом Государственный бюджет Украины недополучил 2,8 млрд грн.

Об этом говорится в отчете ФГИ, передает пресс-служба Счетной палаты.

"Несвоевременность принятия Кабинетом Министров Украины соответствующих нормативно-правовых актов привела к незаключению новых договоров о передаче государственного имущества в аренду и, как следствие, - к недопоступлению средств в государственный бюджет", - говорится в сообщении.

В общем в госбюджет в 2020 году от приватизации, аренды государственного имущества и дивидендов от субъектов хозяйствования, относящихся к сфере управления Фондом, поступило 3,8 млрд грн (на 29,4% больше чем в 2019 году). От дивидендов и отчислений части чистой прибыли акционерных обществ поступило лишь 260,56 млн грн, что в 3,2 раза меньше показателей 2019 года (840 млн гривен).

Вследствие установления в 2020 году ВР временного моратория на продажу объектов большой приватизации и уменьшения планового задания по поступлениям средств от приватизации в 24 раза (с 12 млрд грн до 500 млн грн), Фонд перевыполнил план поступлений от приватизации госимущества.

Так, от продажи 451 объекта малой приватизации госбюджет получил 2,25 млрд грн, или 449,63% от запланированного показателя.