На Кубе начали блокировать доступ к соцсетям и мессенджерам
Правительство Кубы на фоне массовых протестов начало блокировать доступ к социальным сетям и мессенджерам. Об этом сообщают международные СМИ.
Жители Кубы столкнулись с проблемами доступа к Facebook, Instagram, Telegram и WhatsApp. По данным компании NetBlocks, которая занимается интернет-мониторингом, перебои начали фиксировать 12 июля.
Правительство Кубы утверждает, что сбои в работе соцсетей и мессенджеров в первую очередь связаны с перебоями в работе электричества и мобильной сети.
Однако в компании NetBlocks утверждают, что именно местные власти стоят за перебоями в работе социальных сетей. Поскольку серверы соцсетей и мессенджеров не работают на государственной сети ETECSA, включая Cubacel, сотовую сеть, управляемую единственной телекоммуникационной компанией Кубы.