На Кубе начали блокировать доступ к соцсетям и мессенджерам

Правительство Кубы на фоне массовых протестов начало блокировать доступ к социальным сетям и мессенджерам. Об этом сообщают международные СМИ.

Жители Кубы столкнулись с проблемами доступа к Facebook, Instagram, Telegram и WhatsApp. По данным компании NetBlocks, которая занимается интернет-мониторингом, перебои начали фиксировать 12 июля.

Confirmed: Social media and messaging platforms restricted in #Cuba from Monday on state-run internet provider ETECSA; real-time network data corroborate reports of internet disruptions amid widening anti-government protests; incident ongoing ????#CubaSOS



????https://t.co/7eGwPS1Mqf pic.twitter.com/kY3G1qMAse — NetBlocks (@netblocks) July 12, 2021

Правительство Кубы утверждает, что сбои в работе соцсетей и мессенджеров в первую очередь связаны с перебоями в работе электричества и мобильной сети.

Однако в компании NetBlocks утверждают, что именно местные власти стоят за перебоями в работе социальных сетей. Поскольку серверы соцсетей и мессенджеров не работают на государственной сети ETECSA, включая Cubacel, сотовую сеть, управляемую единственной телекоммуникационной компанией Кубы.