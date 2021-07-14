Украина на зиму может остаться без собственного картофеля

Картофель нового урожая в Украине оказался слишком плохого качества. Корнеплоды гниют из-за высокого уровня влаги в грунте. Как на внутреннем, так и на внешнем рынке украинская картошка потеряла привлекательность, закупщики отказываются ее покупать даже по заниженным ценам, сообщает Today.ua .

Производители картофеля в южных областях Украины жалуются на невозможность продать урожай. Неделю назад закупщики брали картофель по цене всего 5 гривен за килограмм, но уже сейчас по данным аграриев, от покупки украинской картошки вообще отказываются.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Запорожской и Херсонской областях, поскольку в этих регионах картофельные поля долго простояли в воде из-за обильных дождей.

"Причина в плохом качестве картофеля: из-за нестандартных климатических условий соотношение воды и сухих веществ в клубнях не соответствует стандартам. Картофель быстро портится, плохое качество картофеля сказывается на его лежкости", - утверждают фермеры.

Соседняя Беларусь заменила украинский картофель российским и азербайджанским. Молодая картошка украинского производства стала неконкурентоспособной на внешнем рынке.

Усугубляет ситуацию тот факт, что фермеры Украины не могут работать по безналичному расчету и не имеют инструментов для оперативной смены рынков сбыта.