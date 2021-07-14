СБУ открыла более 23 тысяч уголовных производств в отношении агрессии РФ

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что следователи с февраля 2014 открыли и осуществляли расследование более 23 тыс. уголовных производств в отношении преступлений, связанных с российской военной агрессией против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"СБУ системно защищает национальные интересы и безопасность Украины. Сейчас наши подразделения расследуют почти 2 тыс. уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации и преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта" , - подчеркнул Иван Баканов.

По его словам, за последние семь лет завершено расследование и направлено в суд более 3,5 тыс. уголовных производств.

"С февраля 2014 следователи СБУ сообщили о подозрении более 6 тыс. человек, из них 261 гражданину Российской Федерации. В суды направлено более 3,5 тыс. уголовных производств, а более 1200 человек уже признаны виновными", - добавил Иван Баканов.

При этом председатель СБУ отметил, что расследование таких преступлений осложняется временной оккупацией и боевыми действиями на востоке Украины. Это делает невозможным физический доступ следователей и прокуроров к документам и лицам, находящимся на неподконтрольных территориях.

"Надлежащая работа украинских правоохранителей относительно этих фактов сосредоточит усилия Международного уголовного суда в привлечении к ответственности должностных лиц РФ и главарей незаконно созданных вооруженных формирований" , - подчеркнул Иван Баканов.

Также руководитель спецслужбы сообщил, что в СБУ начата реформа органов досудебного расследования. В частности, планируется создание специализированных подразделений по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в органах СБУ в Донецкой и Луганской областях.