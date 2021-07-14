Почему оставлять собаку в закрытом авто в жару – это смертельно опасно

Жара донимает не только людей, но и четвероногих любимцев. Но если двуногие могут самостоятельно себя охладить, то любимцы нуждаются в помощи и понимании. Иногда владельцы домашних животных не только не помогают воспитанникам, но и допускают роковую ошибку и оставляют их в авто, сообщает 24 Канал.

Почему нельзя так поступать с любимцами, куда их девать и что делать, если вы видите беспомощную собаку в авто – читайте советы ниже.

Жара и терморегуляция у собак

Собаки и кошки не потеют с целью терморегуляции. Потоотделение у них происходит на участках, не покрытых шерстью:

в ушных раковинах;

на носу;

на подушечках лап.

Этого, конечно, не хватает, чтобы регулировать температуру тела. Поэтому в жаркий день собаке в несколько раз сложнее справиться с удушьем. Одно из самых опасных мест, где может оказаться собака в жару – закрытое авто.

Оставлять собаку без присмотра в горячем транспортном средстве, даже на несколько минут, опасно и потенциально может привести к летальному исходу. Салон машины нагревается гораздо быстрее и имеет гораздо более высокую температуру, чем наружный воздух. И полуоткрытые окна и щелка воздуха в этом случае не спасают ситуацию.

Исследователи провели несколько тестов и наглядно показали, как меняется температура внутри авто, в зависимости от времени и отметки на термометре.

Как изменяется температура в авто

Источник: исследования Кэтрин Макларен, Ян Нулла и Джеймс Куинн, опубликованные на Pediatrics

Температура на улице В авто за 10 минут В авто за 30 минут 20 ℃ 33 ℃ 44 ℃ 24 ℃ 37 ℃ 44 ℃ 28 ℃ 41 ℃ 48 ℃ 32 ℃ 45 ℃ 52 ℃

Примечание. В исследовании использованы данные, измеряемые в Фаренгейтах. С помощью конвертера мы перевели их в градусы по Цельсию.

Следовательно, справиться с 24 – 28 градусной жарой в авто собаке не под силу. Если его оставить на полчаса в одиночестве в такую ​​духоту – может случиться тепловой удар, инсульт или даже смерть.

Исследование показало: безопасно оставлять собаку в машине максимум на 5 минут. И то это касается случаев, когда внешняя температура выше нуля и ниже 21 градусов.

Важно! В случае же, если вы заметили в оставленном авто измученную собаку, старайтесь найти ее владельца или позвоните в полицию. Каждая минута может стоить четвероногому здоровья или жизни.