Nissan представит широкую гамму новинок

Японская компания Nissan примет участие в международном автошоу, которое будет проходить в Чикаго с 15 по 19 июля. В экспозиции будет представлена широкая палитра моделей, включая прототип спорткар Z Proto, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. На открывающейся в Чикаго автомобильной выставке яркую палитру новых моделей продемонстрирует бренд Nissan. В числе новинок будут такие модели, как Armada, Rogue, Kicks, Pathfinder, Frontier, Ariya и спортивное купе Z Proto, являющееся прообразом нового поколение модели Z.

Спортивное купе Z Proto. Источник: Nissan

"После двух лет виртуальных презентаций пришло время "живого" показа нашей продукции на подиуме выставочного центра в Чикаго, – комментирует предстоящее событие региональный вице-президент Nissan Крейг Кейс. – Безусловно, на экранах компьютеров наши модели выглядят великолепно, но ничто не сравнится с возможностью ощутить их физически, почувствовать их запах и на ощупь оценить качество материалов".

Одной из главных премьер автошоу станет совершенно новый Pathfinder, представленный в феврале и в этом месяце поступивший в салоны официальных дилеров в США. Новинка оснащается 3,5-литровым 287-сильным V6, 9-ступенчатой АКП и опционным полным приводом. Стоимость модели стартует с отметки $34 560.

Одной из главных премьер автошоу станет совершенно новый Pathfinder. Источник: Nissan

Еще одной звездой шоу станет прототип Nissan Z Proto, который представляет возможность оценить дизайн нового поколения спорткара Z. Совсем скоро, 17 августа компания обещает представить серийную версию модели, а торжественная церемония состоится на специальном мероприятии в Нью-Йорке.