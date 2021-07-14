Бензин с начала года подорожал почти на 20%

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-июнь 2021 года. Цены на топливо существенно выросли, сообщает РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, в июне по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 19,1% до 28,4 гривен за литр, бензин А-95 на 17,3% до 29,3 грн, дизельное топливо - на 14,8% до 27,6 гривен.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 23,8% до 15,7 гривен за литр.

Автор: Александр Белоус