Viber представил новую полезную функцию

Viber представил новую функцию для пользователей мессенджера, которая поможет помнить о важных датах, событиях и встречах. Теперь в Viber можно сохранять напоминания, что пригодится каждому, сообщает Today.ua .

Благодаря новой функции чаты с другими пользователями или компаниями в Viber можно добавлять в избранное, закрепив их вверху экрана для быстрого и простого доступа, а напоминания привязывать к заметкам и спискам в чате "Мои заметки".

Речь идет и о бизнес-сообщениях, которые компании отправляют пользователям Viber, подписавшимся на получение уведомлений через мессенджер.

Например, вам прислали скидочный промокод либо электронные билеты, и чтобы не потерять эти сообщения среди десятков других, вам достаточно закрепить их в заметки Viber, и вы в любой момент можете воспользоваться необходимой информацией.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией создания напоминаний в Viber, пользователям Android следует нажать и удерживать чат, а затем выбрать опцию "Закрепить чат". На iOS необходимо сделать свайпнуть на нужном вам чате и выбрать "Закрепить". В приложении Viber для ПК требуется кликнуть на чате правой кнопкой мыши и затем нажать "Добавить в избранные".